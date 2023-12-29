華為輪值董事長胡厚崑的內部新年致詞表示，預計該公司2023年營收將超過人民幣（下同）7,000億元，顯示與2022年的6,423億元相比，營收年增約9％。
路透引述胡厚崑內部信指出，感謝價值鏈上的合作夥伴與華為風雨同舟，還要感謝華為團隊的每一位成員。經過多年的艱苦努力，成功地渡過難關，現在已基本回到正軌。
胡厚崑表示，包括智慧型手機業務在內的設備業務部門2023年表現好於預期。展望2024年，設備業務將是華為重點拓展的主要業務線之一。設備業務需要加倍努力，開發一流的產品，打造高端品牌。
不過，華為在信中指出，仍面臨巨大的挑戰。胡厚崑表示，存在地緣政治和經濟不確定性，技術限制和貿易壁壘繼續對世界造成影響。為了應對這些挑戰，華為將重點加強業務營運的效率，包括精簡總部、簡化管理、確保政策一致，同時在必要時做出調整措施。
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