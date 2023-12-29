【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】2023年，受到中國大陸經濟復甦緩慢，加上地緣政治緊張關係加劇等，外資對大陸股市卻步，今年買超金額可望創歷史新低。

從今年初到目前，外國資金透過香港淨買超大陸境內股票的金額，只有440億人民幣，約61億美元。若28日投資人沒有因年底調整手中持股水位，大量買進陸股的話，外資今年買超陸股的金額還會更少。

從2017年開始彙編滬深兩個股市各項資料的彭博社指出，2023年外資買超陸股的金額是最少的。在這6年有統計數字的期間，陸股稍微較熱絡時，隨便一個月外資對陸股的買超金額，差不多就是440億人民幣。

打從2023年一開始，市場對陸股抱有樂觀想法，因為終於可以走出新冠疫情長達3年的抗疫限制。但接下來，大陸房地產業者接連爆出財務危機，加上景氣刺激出台政策不夠下，陸股首當其衝慘被拋售。滬深300指數年線跌12%，是全球今年表現最差的主要指數之一，幾乎已確定連續3年都是收黑。

另外，來自海外的資金在12月時，應該是第5個月都在撤離陸股，這也是過去從未看過的情況。部分基金經理人疾呼，陸股現在已跌深，可以逢低承接。但陸股卻遭質疑，以往長期的吸引力是否還存在。

28日，外資突然大手筆買進160億人民幣的大陸股票，金額創7月以來最大。大陸老字號的方正證券（Founder Securities）認為，從歷史得知，外資總是最早先建立部位的投資者。因為有人民幣貶值、聯準會暫停升息、北京政府政策做多，還有大陸景氣已改善等，諸多因素迫使外資重返陸股。

滬港通與深港通是外資購買大陸股票的主要管道，每日買進比重雖只占陸企在外流通股數的4%，不過，由於外資有特殊身分加持，哪些股票被青睞，都是市場矚目的焦點。