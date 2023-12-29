【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數233.57點，跌0.34點；總計326家漲、355家跌、109家持平；委買10759151張、委賣6416925張；總成交值469.97億元。

#櫃買市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數