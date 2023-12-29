【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17911.17點，漲0.80點；總計394家漲、506家跌、146家持平；委買36510789張、委賣22579785張；總成交值1874.39億元。

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