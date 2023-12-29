美國總統拜登今天表示，據信遭巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯擄為人質的以色列裔美籍婦女茱蒂絲．溫斯坦（Judith Weinstein），已在哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲時遇害。

路透社報導，70歲的茱蒂絲．溫斯坦在加拿大多倫多長大，同時具有加拿大公民身分，是10月7日攻擊事件中最後一名失蹤的加拿大人。

拜登上週表示，茱蒂絲．溫斯坦的73歲丈夫海格埃（Gad Haggai）在10月7日遇害。

茱蒂絲．溫斯坦被認為是哈瑪斯（Hamas）扣押在加薩（Gaza）最年長的女性人質。

茱蒂絲．溫斯坦所屬的尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）社群表示，她「在這場大屠殺中遇害」，遺體仍留在遭戰爭蹂躪的巴勒斯坦地區。

拜登透過聲明表示：「上週有消息指出，茱蒂絲親愛的丈夫海格埃據信遭哈瑪斯殺害，如此悲慘的事態發展令人痛心不已。」拜登矢言將繼續試圖讓仍遭哈瑪斯扣押的人質獲釋。

法新社報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上表示：「加拿大和她的家屬及摯愛一同哀悼她的離世。」

拜登表示，他永遠不會忘記兩夫妻的女兒，及其他被扣押在加薩美國人質的家人與他會面時所說的話。

拜登說：「他們已經置身地獄好幾個星期，沒有家庭應該忍受這樣的磨難。」

根據拜登政府官員說法，拜登和國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）正深入交涉人質問題。拜登曾多次與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及卡達元首針對讓人質獲釋一事交談。

根據以方統計，哈瑪斯10月7日在以色列集體農場、邊境城鎮和一場音樂節上大開殺戒，造成1200人身亡，另有240名人質被擄至加薩；哈瑪斯管理的衛生當局則稱，以色列對加薩發動報復性攻擊，殺害逾2萬1000名巴勒斯坦人。

以色列政府發言人今天表示，這些人質中，有110人在11月底以哈短暫休戰期間被釋放，有23人在下落不明的情況下，如今已宣告罹難。

「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）指出，約5到10名人質具有美國公民身分。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1121229