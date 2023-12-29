西方強權今天譴責伊朗加速生產高濃縮鈾；國際原子能總署（IAEA）日前表示，伊朗的高濃縮鈾生產在放緩數月後，又提高了產量。

法新社報導，英國、法國、德國、美國在聯合聲明中「譴責讓伊朗核子計畫持續升級進一步加劇的措施」，並補充道：「伊朗生產高濃縮鈾，沒有任何可信的理由是要做為民用。」

兩天前，國際原子能總署發布報告指伊朗「增加了高濃縮鈾的產量，扭轉之前從2023年年中開始減產的局面」。

國際原子能總署表示，自11月底開始，伊朗已將純度60%的高濃縮鈾產量增加到每月約9公斤。

這比6月以來每月約3公斤的產量顯著增加，且恢復到2023年上半年每月生產9公斤的水準。

西方列強在今天的聲明中表示，「這些發展構成伊朗方面往不好的方向前進」，並警告存在「重大（核子）擴散風險」。

聲明寫道：「這些決定表明伊朗缺乏誠懇參與緩和局勢的意願，導致在區域緊張局勢下做出不負責任的行為。」

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）回應國際原子能總署的報告時說：「我們沒做任何新鮮事，我們的活動都照規定進行。」

若要用於核武，濃縮鈾的純度約須達90%。

伊朗先前在重新與美國就恢復核協議展開非正式談判之際，似乎放慢了高濃縮鈾生產。但最近數月，兩國之間的敵意加劇，雙方都指責對方讓以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭惡化。

2018年，時任美國總統川普單方面退出2015年伊朗與列強簽署的核協議，並重新對伊朗實施全面制裁。1年後，伊朗也暫停遵守核協議規定的核子活動限制。

根據法新社上月看到的國際原子能總署機密報告，伊朗的濃縮鈾庫存後來達到核協議允許水準的22倍。

伊朗始終否認有任何發展核武能力的野心，堅稱其作為完全是為了和平目的。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1121229