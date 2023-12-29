國際油價今天大跌，因為有更多航運公司表示準備好走紅海（Red Sea）航線，舒緩了中東持續緊張之際供應恐將中斷的疑慮。

紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價下挫2.34美元或3.2%，來到每桶71.77美元。

倫敦北海布倫特原油2月交割價下滑1.26美元或1.3%，來到每桶78.39美元。（譯者：楊昭彥）1121229

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