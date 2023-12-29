各手機品牌強勢推出新機百家爭鳴，神腦年底統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍，而三星的Galaxy A14、S23、A54則包辦了第3~5名，是大眾購買中階、平價手機的熱門選項。
整體而言，民眾選擇Android和Apple兩大陣營的佔比大約是6比4，而搭資費和空機佔比約是9比1。下半年新機陸續上市，更帶動「舊機換新機」的風潮，神腦二手機買賣平台提供6大服務保證且不定時祭出換購新機的加碼回饋，吸引消費者回收舊機做環保，讓二手機的銷售和回收今年皆有顯著地成長。
Apple陣營的iPhone 14系列稱霸年度最熱銷手機，佔18％之多，其次是第四季甫上市的iPhone 15系列也佔15％的比例；而Android陣營的銷售No.1非三星莫屬，三星的Galaxy A14、S23、A54，搶下第3~5名，其中A54和A14為中階、平價手機裡銷售最佳的機種。
近年受年輕族群喜愛的OPPO也榜上有名，以OPPO A78、RENO 8系列，站上第6~7名；第8~10名則是小米Redmi 10、三星Galaxy A34、vivo Y27。
今年值得關注的是，由於HTC U23系列的推出，讓HTC成為今年銷售提升最多的黑馬手機品牌，其次是OPPO也成長了10％之多。
展望2024年整體手機銷售趨勢，神腦表示，隨著AI浪潮來襲，生成式AI科技將與手機CPU結合，可預見各品牌將推出更先進及便利的全新機種。
神腦除了賣新機外，為落實永續發展的理念，早在2014年就啟動循環經濟的模式，將「二手機回收」納入服務項目，近年更優化回收服務，推出二手機六大保證，以國際認證的軟體檢測手機軟硬體，並提供完善又安心的售後服務及原廠等級保固，使得今年神腦二手機銷量較去年成長兩倍，尤其以二手iPhone最為熱賣。
針對追求最新潮流手機的消費者，神腦也鼓勵民眾將欲汰換或閒置的舊機拿來回收，並在新機上市後祭出「舊換新加碼優惠」，促使今年二手機回收量成長達50％，舊機換購新機的數量也有所成長。
年度最夯新機 iPhone 15 ，神腦再度推出狂歡優惠折扣，即日起至神腦全通路購買iPhone 15 全系列送3,000元神腦幣(名額有限，需登錄)；ASUS、Acer多款熱銷筆電最高送4,000元神腦幣回饋；智慧手錶、藍牙耳機、行動電源等3C配件最低7折起，額外送10％神腦幣。
農曆年前民眾對生活家電需求高，伊萊克斯、LG空氣清淨機、Dyson吸塵器及Panasonic、三星 4K電視等最低5折起，再加送10％神腦幣，最高可領逾3,000元神腦幣。
神腦全通路消費提供多元支付方式，神腦攜手遠東商銀等多家銀行提供消費者分期0利率，消費刷永豐銀行信用卡可再享神腦獨家回饋送神腦幣。
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