華新麗華29日宣布，12月國際鎳價穩定盤整，市場長期去庫調節已告一段落，購料備庫意願逐漸增加，明年1月300系列不銹鋼盤價，每公噸調漲2,000元。一如市場預期，終止連續兩個月降價。不過29日股價卻出現開高走低。

英國倫敦金屬交易所（LME）近期鎳3個月期貨及現貨行情在1.6 ～1.7萬美元區間震盪。

華新表示，美國聯邦公開市場委員會12月會議決議暫緩升息，有助市場復甦腳步。12月國際鎳價穩定盤整，市場長期去庫調節已告一段落，購料備庫意願逐漸增加。華新為適度反應主要原料廢不銹鋼成本，並考量客戶接單能力，2024年1月盤元牌價300系列每公斤調漲新台幣2元，等同每公噸漲價2千元。200系與400系維持平盤。

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