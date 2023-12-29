人民幣走強，在岸價（CNY）與離岸價人民幣（CNH）29日早段雙雙升破7.1，在岸價高至7.0880，最新升逾百個基點。離岸價人民幣曾高至7.0909，最新報7.0969。

香港信報報導，官方29日開出的中間價報7.0827，較28日報7.0974，升147個基點或0.21％，創近7個月以來的高位。

中國人民銀行公布，為維護年末流動性合理充裕，29日開展人民幣（下同）1,950億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％。至此公開市場已連續8日淨投放，29日規模1,550億元，本周則累計淨投放約1.26兆元，創兩個月單周新高。

路透統計，本周共有6,720億元逆回購到期，其中29日到期400億元。另外，財政部和人行25日還進行1,800億元一個月期中央國庫現金定存招標，規模創單期紀錄新高的同時，2.91％的中標利率亦為去年7月以來最高，前次同期限品種利率為2.5％。

人行上周時隔3個月重啟14天期逆回購操作，當周累計淨投放3,060億元。

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