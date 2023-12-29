大陸股市29日開盤早段靠穩。上證指數開盤報2,950點，跌3點或0.13％。深成指開盤報9,434點，跌6點或0.07％，隨後雙雙回升。

香港信報報導，滬深300指數開盤報3,411點，跌3點或0.1％。創業板指數開盤報1,879點，升不足1點。

各類股個別發展，傳媒娛樂股升逾1％，房地產、汽車製造、有色金屬、水泥、化工、煤炭、鋼鐵股靠穩，石油、電力、金融股偏軟。

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