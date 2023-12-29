2024總統大選邁入倒數，民眾黨副總統候選人吳欣盈接受專訪時表示，「Think Taiwan Change」的熱情始終不變，而台灣擁有一定的優勢、籌碼，是有本錢可以改變，變得更好。
總統選戰開打以來，吳欣盈的話題很多。她笑說，踏入政壇前的人生經歷讓她的「神經夠大條」，在決定投入選戰的那一刻，就已經有「譽之所至，謗必隨之」的心裡準備，而作為民眾黨副總統候選人的身分，眼前的最大目標就是打好這場選戰，「把主席（柯文哲）送進入總統府，棄藍綠保台灣」。
說到「改變」，吳欣盈不諱言，挑戰是會很多，畢竟台灣是民主多元的社會，不同聲音自然也會很多，然而，相對的，台灣擁有一定的優勢、籌碼，是很有機會改變現狀，只是要面對的難題不少，「而我們的時間也不多。」
「我常說接軌國際，就能解決一半問題。」在接軌國際上，吳欣盈走訪60多國的經驗認為，應該要用經濟的思維來進行外交，像是加拿大、澳洲、紐西蘭等國家，就是「外交」與「經濟」合在一起，叫作「Department of Foreign Affairs and Trade（外交通商部）」。
吳欣盈並以她熟悉的金融為例指出，在環境永續的課題上，就可以透過經濟的金融力量把資金投入，不但可以加速綠能轉型，還能接軌國際。
具體來講，吳欣盈說，台灣的股市很強，債券市場相對是弱的，與香港、新加坡的債券市場的規模相比，台灣債券市場有很大的發展空間，其中，又以綠色債券發展潛力無窮，前題是，台灣必須在碳權、碳盤查相關機制上能定出一致的標準與規格。
吳欣盈認為，以台灣的信評是全亞洲第二竹旳信譽，台灣若能定出一致的碳標準與規格，就能以台幣發債、成為籌資市場，任何人想來台灣籌資，都必須用台灣的碳標準，如此不但可以與國際聯結，「我們也有能力成為Leadership。」這若能成功，會有很多活水進來，不只是來台灣用台幣籌資，甚至來投台灣本土的綠色項目，「不用擔心看不見台灣。」
還有數位醫療方面，吳欣盈說，如果全球醫療部門是一個國家，等於全球第五大溫室氣體排放國。台灣醫院的耗能，更是「非生產性質行業」的第一名， 比學校、百貨公司、辦公大樓、旅館都還要多。
吳欣盈表示，她推動《數位醫療發展條例》時，立院也有不同黨派的委員一開始是持不同意見，當他們瞭解後，也獲得過半數委員的支持。推動數位醫療，不僅能夠改善醫療品質，並確保病患生命安全，更能減少醫療資源的消耗，降低醫療所造成的碳排放，且有機會與國際接軌。
在改變的過程中，吳欣盈說，政府的角色，就是要把遊戲規則定好。
在立法院421天的歷程到選戰的廝殺，吳欣盈直言，這是一個很好的歷練，可以讓她用不同的方式來促進她想要的改變。就像她從事慈善也是希望能為社會帶來一些改變，而「政治」是其中一個不同的方法，不同的舞台與工具，來進行不同的改變。
在立法院的日子裡，吳欣盈說，她看到了、也結識了藍綠不同黨派好的委員，她也很高興能夠與他們共事，未來即使不擔任立委，還是會與他們持續保持聯絡，持續關心她所關心的議題，包括財政永續、醫療永續與環境永續等。
對選戰的廝殺，吳欣盈笑說，「真是要感謝爸媽的栽培。」新光人壽的歷練，讓她能夠用跑業務的方式跑選舉，用搏感情的方式將「一張保單，一輩子的承諾」轉換為「一張票，一世情」的面對群眾，儘可能的握到每一張手，對上每一個的眼神，一步一腳印的累積。
經歷過政治的洗禮，吳欣盈依然抱持著改變的希望。她說，台灣要有新的政治，要有清廉從政，台灣才會有希望與未來，因為只有清新、乾淨的空氣與土壤，才能催生出美好的種籽。
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