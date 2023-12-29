【時報記者王逸芯台北報導】國內首檔結合ESG、財務指標的投資型ESG指數「臺灣永續指數」公布最新成分股名單，台灣大(3045)連續6年獲頒成分股專屬標章。

台灣永續指數以FTSE4Good新興市場指數成分股中臺灣上市公司股票為初審合格，再經財務指標及出版永續報告書篩選決定成分股，用以表彰實踐永續發展責任符合指數規則之臺灣企業，目的是提供投資者選擇ESG表現優良的上市公司的指標。

台灣大將永續治理視為公司營運最高指導原則，不僅董事會獨立董事席次超過半數，更將「永續發展委員會」提升為董事會層級，由董事長蔡明忠先生親自擔任召集人、五位獨立董事會委員每年召開兩次以上會議親自督導永續發展，員工與高階主管自發性設定永續KPI，上下齊心推動「2035心大願景計畫2.0(Zetta Connected 2.0) 」，全面回應聯合國17項SDGs。

以核心本業結合永續責任，台灣大預計於明年第一季在網路門市推出電信業首創「認證二手機專案」，透過台灣大專業認證，搭配指定專案，提高消費者購買二手機意願，藉由減少電子廢棄物、延長手機產品的生命週期，一同響應循環經濟；同時推動綠能經濟，自建MyCharge平台，於全國各地設置充電樁，鼓勵用戶選擇更環保的純電車，將減碳行動擴及共享移動市場。

台灣大合併台灣之星是今年兩大電信合併案中，最能發揮減碳綜效、對社會產生正面影響力的合併案，不僅可減少一套基礎設施用電，將5G的四條高鐵關掉一條，預計每年可省電1到2億度。「5G台灣隊」發揮堅實通訊技術，整合3.5GHz頻段不連續的60MHz和40MHz，以5G載波聚合(NR CA)技術，提供100MHz的5G最大黃金頻寬，目標2024年底完成無線網路整合作業，至2025年，5G人口涵蓋率目標提升至98%。