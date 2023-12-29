【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者雄獅(2731)為深化產學鏈結、強化觀光人才培育，28日與銘傳大學簽署策略聯盟備忘錄成立「雄獅國際菁英學苑」，未來除深化雙方策略夥伴關係，促進學生參訪見習、實習與就業媒合，更將培育外語能力佳的國際觀光人才，攜手將台灣觀光生活產業推向世界。

銘傳為國內首家開辦觀光學院大一大二不分系的綜合大學，設有全英語教學的旅遊與觀光學士學程，並重視與國際接軌，連5年入榜上海軟科教育信息諮詢公司「世界一流學科排名（GRAS）」旅遊休閒管理學科51～75名，且為台灣唯一入榜的私立大學。

雄獅旅遊集團為華人旅遊生活服務第一品牌，以多元的旅遊服務為根基，致力於旅遊產業垂直整合，導入資訊化與知識管理系統。近年除整軍深耕台灣，積極朝生活產業拓展外，並在美洲、大洋洲、歐洲、亞洲等地設立服務據點，全力拓展國際旅遊市場。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，疫後出境旅遊快速回溫，並持續經營國內旅遊市場，為追求優秀的國際化人才，雄獅與銘傳大學進行策略合作，希望共同養成觀光生活產業發展所需人才，將國際化人才留在台灣，同時提升企業競爭力。

為推展雄獅國際菁英學苑及落實產業實習方案，銘傳9月辦理4場次校內實習說明會，吸引近500名對同學參與。經過校內初選的同學11月中旬至雄獅集團總部進行面試，錄取1位馬來西亞籍、1位台灣籍及444位越南籍學生，共6位國際學子成為菁英學苑先鋒。

雄獅表示，根據雙方簽署的合作備忘錄內容，集團將為菁英學苑開設專屬課程，提供企業實習機會，及每年4～10萬元的獎助學金，同時在畢業後保障就業，讓菁英學子無後顧之憂，能全心全意投入。

銘傳大學校長李選士表示，觀光休閒領域將需要更多跨領域研究，銘傳此次與雄獅產學合作，不僅實踐培育國際觀光產業人才使命的機會，更能為台灣觀光產業注入創新和活力，同時借重雄獅集團的多元事業體系和豐富資源，提升學生職場競爭力及就業力。