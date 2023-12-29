台指期早盤29日開盤小幅拉回整理，但盤中多頭買盤奮起，拉抬指數翻紅走揚，高點來到17,900點整數大關，目前暫報17,891點，上漲25點，漲幅0.14％，成交口數約2.4萬口。

美國截至12月23日當週初領失業救濟金人數為21.8萬人，高於市場預期的21.0 萬人，也高於前一週的20.6萬人；截至12月16日當週續領失業救濟金人數為 187.5 萬人，符合市場預期，高於前一週的186.1萬人。美國11月成屋待完成銷售指數71.6，高於前值的71.4；美國11月成屋待完成銷售指數MoM 0.0％，低於市場預期的1.0％，但高於前值的-1.5％。

第一金投顧指出，市場對2024年降息預期提升，AI產業 2024成長，台股後市仍可期待。選股上依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI股，小型股，可留意中小型潛力或轉機股、投信或年底集團作帳類股。短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來月營收創高等類股，長線上，聚焦持續成長產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線佈局，並嚴控持股水位與風險。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲21點，成交價9,272點；半導體30期貨下跌3點，來到5,052點；國外指數部分，東證期貨上漲11.25點，來到2,369.75點；美國道瓊期貨上漲82點，報價38,035點；美國費城半導體期貨下跌16點，指數暫報4,258點。