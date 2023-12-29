台指期早盤29日開盤小幅拉回整理，但盤中多頭買盤奮起，拉抬指數翻紅走揚，高點來到17,900點整數大關，目前暫報17,891點，上漲25點，漲幅0.14％，成交口數約2.4萬口。
美國截至12月23日當週初領失業救濟金人數為21.8萬人，高於市場預期的21.0 萬人，也高於前一週的20.6萬人；截至12月16日當週續領失業救濟金人數為 187.5 萬人，符合市場預期，高於前一週的186.1萬人。美國11月成屋待完成銷售指數71.6，高於前值的71.4；美國11月成屋待完成銷售指數MoM 0.0％，低於市場預期的1.0％，但高於前值的-1.5％。
第一金投顧指出，市場對2024年降息預期提升，AI產業 2024成長，台股後市仍可期待。選股上依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI股，小型股，可留意中小型潛力或轉機股、投信或年底集團作帳類股。短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來月營收創高等類股，長線上，聚焦持續成長產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線佈局，並嚴控持股水位與風險。
關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲21點，成交價9,272點；半導體30期貨下跌3點，來到5,052點；國外指數部分，東證期貨上漲11.25點，來到2,369.75點；美國道瓊期貨上漲82點，報價38,035點；美國費城半導體期貨下跌16點，指數暫報4,258點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：