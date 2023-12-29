【時報-台北電】華為官網發布輪值董事長胡厚崑2024年新年致詞，胡厚崑表示，公司經營基本回歸常態，預計2023年實現銷售收入超過7000億元。其中，ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務優於預期，數位能源和雲端業務實現良好成長，智慧汽車解決方案競爭力顯著提升。
胡厚崑提到，2024年華為ICT基礎設施業務充分發揮在運算、儲存、網路等領域的綜合優勢，以系統工程能力全面支援好各產業的數位轉型與智慧升級，做穩公司的壓艙石。營運商業務要支撐客戶網路流量填充、業務創新和網路演進，助力營運商商業成功。
終端方面，繼續致力於打造王者產品，建構有溫度的高端品牌。與夥伴共同加速行動應用鴻蒙化，實現鴻蒙生態的歷史性跨越，為消費者提供全場景極致體驗。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：