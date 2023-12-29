【時報-台北電】華為官網發布輪值董事長胡厚崑2024年新年致詞，胡厚崑表示，公司經營基本回歸常態，預計2023年實現銷售收入超過7000億元。其中，ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務優於預期，數位能源和雲端業務實現良好成長，智慧汽車解決方案競爭力顯著提升。

胡厚崑提到，2024年華為ICT基礎設施業務充分發揮在運算、儲存、網路等領域的綜合優勢，以系統工程能力全面支援好各產業的數位轉型與智慧升級，做穩公司的壓艙石。營運商業務要支撐客戶網路流量填充、業務創新和網路演進，助力營運商商業成功。

終端方面，繼續致力於打造王者產品，建構有溫度的高端品牌。與夥伴共同加速行動應用鴻蒙化，實現鴻蒙生態的歷史性跨越，為消費者提供全場景極致體驗。（編輯：張嘉倚）