【時報-台北電】AI是2023年最熱門的話題，百度首席技術官王海峰宣布，旗下「文心一言」用戶規模突破1億。

百度在2019年發表文心大模型1.0，今年3月在全球科技大廠中率先發布知識增強大語言模型「文心一言」，10月其基礎模型升級到4.0，理解、生成、邏輯和記憶四大人工智慧基礎能力全面提升。

自8月31日獲準開放對公眾提供服務以來，「文心一言」的用戶提問量一路上揚，基本與文心大模型的效果提升同步，用戶規模已突破1億。（編輯：張嘉倚）

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