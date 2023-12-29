美國科技巨頭Google面臨集體訴訟案，被指控用戶在使用Chrome瀏覽器無痕模式時，持續追蹤數百萬人瀏覽網頁的內容，求償金額高達50億美元（約新台幣1538億）面臨法院即將在2月初審理的壓力，Google已經達成初步和解，甚至願意遵守和解條款的內容。

綜合外媒報導，用戶指控Google在用戶使用Chrome無痕模式時，依然透過Google Analytics、Google Ad Manager或擴充軟體追蹤用戶的使用狀況，訴訟書提到，Google應賠償受影響的用戶每人5千美元，總求償金額上看50億美元。

原本法院預計在明年2月5日審理此案，但近日傳出Google已經與原告達成初步和解，使得訴訟審理遭到擱置，雙方預計在2月底前提出正式和解，內容可能包括具有約束力的條款，要求Google遵守。

此前，Google曾一度申請法院駁回該訴訟，但遭到法院拒絕，原因在於，Google在用戶使用無痕模式時，確實沒有通知用戶Google會搜集使用數據。

Google在12月中宣布將在明年1月4日起，終止Chrome瀏覽器對第三方cookie的支援，未來廣告商無法再追蹤用戶的動向，初期預計只會推送給全球1%的用戶，直到2024下半年才會全面關閉。