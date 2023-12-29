今年政府補助連續出招，這反映的是國人對於房市的關注與熱情，房地產顧問阿宅發文表示，台灣人百百種，但台灣房市依據對買房的態度是積極或消極，以及是否真的已進場買房來分類，其實只有四種人；阿宅進一步指出，「躺」平族的比例相對小，但隨著房價不斷上漲比例可能會持續上升。

◎以下為「阿宅-雙碩士地產顧問」粉專原文：

台灣人百百種，但台灣房市，依據對買房的態度是積極或消極，以及是否真的已進場買房，只有四種人。

擷取自「阿宅-雙碩士地產顧問」

第一類：積極買房的「炒」房族

這類人對買房抱有積極的態度，不僅已經買房，並且不排除持續購入。他們通常有穩定的工作和收入，有充裕的資金可以支付房款，並且有一定的房貸能力。他們希望擁有一個穩定的居住環境，並且將買房作為一種可獲利的資產配置。他們通常有以下特性：

特質：積極、有準備、有需求

行為：積極搜尋物件、準備購房資金、辦理貸款

建議：做好財務規劃，評估自身需求，避免過於樂觀

第二類：消極買房的「韭」房族

這類人對買房抱有消極的態度，但已經買房。他們通常是被迫買房，例如，結婚、生子、工作調動等。或為了擔心以後更買不起而買。他們對買房未必做好充分的準備，可能在購屋過程中遇到困難，例如資金不足、貸款不易等。他們通常有以下特性：

特徵：消極、被迫、有需求

行為：被動接受高房價，勉強購房

建議：做好風險評估，避免盲目購房

第三類：積極不買房的「等」房族

這類人對買房抱有積極的態度，但還沒有想要買房。他們通常是收入穩定，具備購屋能力，有穩定的家庭需求，但考慮到房價偏高，覺得不是好的購屋時機。或者有其他人生目標，例如，保留資金投資、創業等其他因素，暫不急於購屋。他們通常有以下特性：

特徵：積極、有準備、無需求

行為：等待時機，做好準備

建議：做好人生規劃，理性選擇購房時機

第四類：消極不買房的「躺」平族

這類人對買房的態度是放棄，可能認為自己買不起房子，或認為房價太高不看好房地產市場。他們可能因為資金、工作、家庭等因素，放棄了買房的夢想。或認為租屋也有優勢，例如可以隨時搬家、不被房貸綁住等。他們通常有以下特性：

特徵：消極、無準備、無需求

行為：沒有購房計劃

建議：提升財務能力，理性考慮租購選擇

在台灣，「炒」房族和「韭」房族是目前的主流，他們佔據了房地產市場的主導地位。「等」房族在這兩年打房時一度聲勢大好，但在新青安房貸推出後，又慢慢居於弱勢。

「躺」平族的比例則相對較小，且以年輕人為主，但隨著房價的不斷上漲，這一比例可能會持續上升。

※本文獲得「阿宅-雙碩士地產顧問」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。