台股2023年迄今漲逾25%，千點行情發威，台股ETF績效表現水漲船高，存股族也跟著息差雙收、笑著數錢。就有35歲的單身男網友發文表示，自己單押0056約1百萬元，目前漲幅已達3成，但手頭還有繼承的千萬房產與300萬元現金，想做更有效率的理財規劃。
1名單身未婚的男網友在PTT理財版發文，指出自己只有投資約百萬元買進0056，目前漲到130萬元，但父親3年前過世，將1棟中南部鄉鎮的透天厝過繼給他，剛看附近有賣到1280萬元，但名下房產的地點更好，市價應該有1500萬元，而手上還有1部車子(COLT PLUS 20年)，以及300萬元的現金存款。
自稱擔任公職的他透露，因為早年父親投資失利，所以對投資很保守，賺的錢都只有放銀行，也懶得管，但最近覺得越來越不行，想請問網友有甚麼比較好的理財規劃。
此外，原PO表示，自己住宿舍不僅房租便宜，也沒有老婆或小孩養育問題，包含年終獎金在內的年薪，大約實拿100萬元，並坦言個人物慾很低，連辦公室的女同事，都笑他iPhone破舊到像是從台北101掉下來過。
至於理財方式上，原PO每月薪水中，至少拿3萬元去買0056，家中目前只有媽媽要扶養，媽媽身體很健康，而且早年買了大量保險，還有房子在收租，也不用太擔心養老問題，經濟現狀頗有餘裕。
有網友建議，若中南部的房子是在高雄市、台南市的話，以出租最佳，其他縣市則可以考慮賣掉。另有人建議可以去辦理財型房貸或增貸，只要利率低於2%，買存股族最熟悉的0056跟中華電，光是領股息都有賺。
雖不少網友建議以房貸款再投資ETF ，但也有人認為，現在房貸地板利率2.06%，理財型要押在2%以下偏難，認為可行性不高。
退休理財專家嫺人則曾在臉書分享，自己今年來被網友問過好幾次，同樣有人認為買過房子的人，不都曾經舉債買房，然後一邊投資理財嗎？那拿房屋抵押後，再投資高息ETF的作法有何不妥。
但她也提醒，市場一面倒認為高息ETF是低風險投資，若因今年高息投資乘上AI話題暴漲，而認為投資風險低，就是近因偏誤，並以2011~2015的5年間，0056曾跌價逾20%來看，當時股價不到20元，跌幅甚至比大盤還重。
鑒於以前的事不代表以後不會發生，嫻人認為，在沒有借貸下定期買入ETF是健康的，但如果是猜時機、借貸投資，就要評估個人口袋深度。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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