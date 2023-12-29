【時報記者莊丙農台北報導】現觀科(6906)今日完成競價拍賣開標，競拍結果得標均價為147.27元，合格投標量達21,628張，投標超額認購比率超過10倍，為今年下半年辦理上市櫃公司中最高。該公司預計2024年1月3日至1月5日以每股118元公開申購，若以28日興櫃收盤價166.5元計算，抽中的投資人有機會現賺4.85萬元，潛在報酬率驚人，預計2024年1月15日掛牌上市。

現觀科具有業界第一精準度定位與打造全球第1個5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭優勢，以20年專業產品研發技術、熟悉各家跨國際電信設備商資料解析經驗，結合全球35項獨家專利保障核心技術與產品奠定市場領先地位，客戶續約率接近100%，深獲全球各大知名電信公司青睞，持續維持穩健的成長動能。

現觀科技今年前11個月合併營收達3.29億元，年增19.21％，不僅改寫歷年同期新高紀錄，更超越該公司掛牌以來歷年全年營收水準，展現強勁成長力道。