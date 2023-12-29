【時報記者王逸芯台北報導】今年各手機品牌強勢推出新機百家爭鳴，神腦(2450)最新排行榜出爐，年度最暢銷手機由蘋果iPhone 14、15系列奪下冠亞軍，3~5名則為三星的A系列機款。另外，神腦也發現，二手機銷售在2023年為去年的2倍之多，依舊是以蘋果iPhone熱度最高

神腦在年底統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍，而三星的Galaxy A14、S23、A54則包辦了第3~5名，是大眾購買中階、平價手機的熱門選項。整體而言，民眾選擇Android和Apple兩大陣營的佔比大約是6比4，而搭資費和空機佔比約是9比1。

神腦數據顯示，Apple陣營的iPhone 14系列稱霸年度最熱銷手機，佔18%之多，其次是第四季甫上市的iPhone 15系列也佔15%的比例；而Android陣營的銷售No.1非三星莫屬，三星的Galaxy A14、S23、A54，搶下第3~5名，其中A54和A14為中階、平價手機裡銷售最佳的機種；近年受年輕族群喜愛的OPPO也榜上有名，以OPPO A78、RENO 8系列，站上第6~7名；第8~10名則是小米Redmi 10、三星Galaxy A34、vivo Y27。而今年值得關注的是因為宏達電(2498)HTC U23系列的推出，讓宏達電成為今年銷售提升最多的黑馬手機品牌，其次是OPPO也成長了10%之多。

神腦展望明年手機趨勢，隨著AI浪潮來襲，生成式AI科技將與手機CPU結合，可預見各品牌將推出更先進及便利的全新機種。

另外，神腦也發現，今年下半年新機陸續上市，更帶動「舊機換新機」的風潮，今年神腦二手機銷量較去年成長兩倍，尤其以二手iPhone最為熱賣。