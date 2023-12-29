台股加權指數今（29）日小跌17點，開在17,893點。儘管美股道瓊工業指數續寫新高，但是漲幅不多，那斯達克指數和費城半導體指數都下跌，使得台股在2023年封關日開低走低。
美股表現溫和，道瓊工業指數上漲53點，為37,710點，創歷史新高，那斯達克指數下跌4點，收在15,095點；S＆P 500指數上漲1.77點，收在4,783點；費城半導體指數下跌5.91點，收在4,208點。
AI PC題材又開始點火，外資28日由賣轉買超宏碁16,291張，讓宏碁開盤微幅上漲。外資也由賣轉買仁寶，28日買超15,175張，仁寶股價開盤上漲超過1％。
和碩將昆山廠主導權轉讓給陸廠立訊，外界認為這是和碩脫離蘋果低毛利產品的訊號。今日股價開低走低，跌幅跌近3％。
在美光效益下，記憶體族群今日繼續走強，包括威剛、華邦電、海灣科、至上、群聯等，開盤都上漲。
類比IC第二大廠商ADI，傳出提高報價，向客戶發出「漲價函」，帶動類比IC受到關注，包括點晶開盤漲停，其他如矽力-KY、聚積等，開盤上漲。
散熱模組也很夯，尼得科超眾開盤漲停後打開，廣運、奇鋐等，也是開盤上漲。
寒假即將到來，今日觀光族群逆勢成長，指數漲幅超過3％，富野攻上漲停，其他包括夏都、寒舍、雲品、王品、鳳凰等餐飲旅遊類股都有不小漲幅。
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