【時報-台北電】台股昨最後一盤獲台積電(2330)翻紅推進，量縮再收17910.37點今年新高，惟昨夜美股漲跌參半，而今早日韓股市亦持續分道揚鑣，使得台股以下跌16.74點的低姿態揭開2023封關秀序幕；所幸，觀光類股獲多頭搶進，加上緯創(3231)等AI一軍牽手航運族群奮起，大盤於低檔整理約50分鐘後，再度翻紅攀上今年盤中高峰17945.7點，惟權王台積電(2330)及IC設計主帥聯發科(2454)疲態顯露，加上重電族群斷電重挫，多空於17900門前展開對峙。

盤面上，在台股2023封紅卡卡下，各大類股隨大盤波動，生醫則選站多頭。其中，生醫族群有政策等題材護體，今日由德英(4911)、長佳智能(6841)急漲逾3%打前鋒，點燃台耀(4746)、視陽(6782)、美時(1795)、明基醫(4116)、醫揚(6569)等多頭熱情，盤中紛紛跟漲2%~5.5%不等，拉抬上市櫃生醫類指雙雙走高，整體氣勢勝過大盤。

長佳智能(6841)12月連獲四張國際醫療器材核准函，吸引外資連3日買超計122張，今日放量強彈逾3%，盤初股價高見97.8元，躍過月線並觸及季線，表現相對搶眼。長佳智能12月大有斬獲，連獲四張國際醫療器材核准函，包括12月11日泰國與18日越南的「心肌灌流影像分析報告系統」，以及12月28日泰國的「心胸比估算系統」與「肋膜積水檢測系統」核准函。高層表示，目前在東南亞市場佈局已逐漸成形，送審中或即將送件的許可證數近20張，潛力可期。

台耀(4746)Q4本業表現看好，今日量增價漲逾3%，重返百元俱樂部。台耀於上月法說中表示，明年包括針劑及委託開發暨製造服務(CDMO)業務的成長動能明確，將推動整體營收成長率超過雙位數百分比(約10%至99%)，抗體藥物複合體(ADC)產線將擴充5倍產能因應需求。(編輯：李慧蘭)