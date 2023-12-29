【時報-台北電】美元指數跌深後小升力守100關卡，新台幣兌美元開盤為30.720元，貶值0.2分，盤中隨著台股一度翻紅，台幣盤中也一度轉升；今日股匯均轉為震盪格局，目前新台幣兌美元為30.740元，小貶2.2分。
美元周四暫回穩，美元指數小漲0.26%至101.25，台股及匯市今早同步狹幅震盪整理之格局。
美元指數本周以來持續下滑，台股亦在熱錢追捧屢創今年新高。台幣匯價繼周四攻上逾半年新高，今早維持強勢整理格局。開盤至目前為止，新台幣兌美元介於30.672至30.750元，呈現小貶3.2分至小升4.6分。
台北匯市今(29)日為2023年最後一個交易日，隨著出口商多以完成例行性拋匯，外資匯入也沒有先前兩天強勁，使得早盤新台幣匯價未再創新高。
周四台股匯齊揚再攀高，新台幣兌美元匯率以30.718元作收，創下逾半年以來新高，大幅升值1.62角，盤中一度衝上30.641元，為睽違逾半年再見到30.6元字頭。
市場預期聯準會(Fed)將於明年降息，預估美元指數今年全年將跌2.2%，中止連續兩年強勁上揚的態勢。
美國十年期公債收益率周四上漲，提供美元支撐，但芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，市場預計美國聯邦準備理事會(FED)於2024年3月開始降息的可能性升至91%。（編輯：沈培華）
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