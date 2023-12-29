存股族最愛的標的首推金融股，經歷2022年的慘痛經驗，2023年總算回魂，明年升息將畫下句點，甚至有可能迎來降息，那麼，定期定額金控股該買哪檔？玩股網專欄作家「玩股講客人」推薦2檔：首先，永豐金擁有升息、降息均受惠的特質，升息既有銀行部門可以賺錢，降息也有證券手續費貢獻，是首推的金控標的。
其次，官股獲利前半段的第一金，由於今年漲幅僅1.32%，但特性穩定，如果2024年維持高利率，第一金有房貸放款能夠持續受惠；但若是遇到降息銀行股被殺，因為漲幅較小之故，下跌幅度也不會太誇張，適合投資人定期定額存股買進。
以下是「玩股講客人」的分享：
下週就是2024年，大家又要開始展望新年，龍年準備起飛，再加上升息趨緩，市場也重新開始對金融股熱議。
其實散戶最愛買的股票，除了台積電之外，絕對是金融股。根據證交所統計，2023年11月定期定額交易前十大排行中，只有3檔不是金融股，分別是台積電、中華電、台泥。換句話來說，其餘7檔都是金融股，合計定期定額交易戶數是13萬9,214戶，一旦金融股吹起反攻號角，散戶大軍就開始大進場，人數就直接突破15萬了。
至於台積電、中華電、台泥合計定期定額戶數是8萬4,245戶，和金融股大軍相比，扣款戶別差了5萬以上，你就知道大家多愛金融股了。但大多數的人都是佛系扣款，不管現在狀況好壞，越跌越買的人多，越漲越加碼的人也不少，但其實這種兩種扣款都不是太理想。
你想喔，如果越跌越加碼，本金都已經夠小了，定期定額才幾千元，一路殺下去，還要承擔帳面虧損，不只輸給大盤，還無法對抗通膨，那這樣定期定額不是很痛苦？換另一個角度思考，如果一直漲上去，你買了確實是很爽，但定期定額就是固定的錢，等於能買的股數越來越少，再來下跌怎麼辦？
別忘記金融股雖然大到不會倒，但這種產業基本上還是跟著總經面在走，無論是股市資金或者市場經濟狀況都會影響金融股獲利，所以其實也是一種景氣循環股，否則升息、降息怎麼會影響獲利呢？
整理一下思緒，金融股基本上就是景氣循環股，基本面就參考參考，重點還是要放在景氣位階，還有市場情緒。既然接下來升息慢慢停止，那麼銀行股理論上也不太可能無限上漲吧？反倒是壽險股被連三殺，已經砍到七暈八素了，是不是值得關注？不過說歸說，市場態度才是重點，所以哪些金融股值得定期定額？別急著往人多的地方去，先看看這兩年績效再說吧。
▲2022年十大金融股績效回顧
首先看到最慘烈的2022年，股債雙殺，投資為主的壽險股就很慘，滿手虧損。加權指數在2022年下殺22.4%，主要是半導體族群絆倒了大盤，上市金融指數則是下跌12.83%，原因是壽險金控下殺而導致市值縮水，再加上美國鷹派升息，所以外資當然就大砍金融股，趕緊把錢弄回去美國，其實看看前十大金融權值股漲跌就有答案。
我們用上市金融指數作為一個基準，比這個指數下跌更多的有元大金14.23%、玉山金14.26%、兆豐金14.63%、中信金14.84%、富邦金26.21%、國泰金36%。
大部分都是升息受害股，特別要提的是元大金，這是因為市場資金收斂，所以成交量縮水而導致獲利衰退；另外玉山金因為升息導致消金業務衰退；再來是兆豐金本身是金融龍頭股，所以帶頭被殺剛好，即便兆豐金在美國有這麼多分行，理應受惠，但受到總經面衰退影響，即便升息了，兆豐金還是照樣下殺，更何況這是官股族群，底下還要做一堆配合政策的紓困放款，會吃到一堆呆帳，這對銀行股並非是好事。所以如果是2022年這種通膨導致經濟衰退，又要面臨鷹派升息，兆豐金似乎是殺多反漲的最佳選擇。
另外是優於金融指數的股票，裡面包涵合庫金2.16%、永豐金3.72%、華南金5.9%、第一金8.16%，清一色都是銀行股。但跟上面的差別是，這些銀行股主要放款都是以穩健為主，尤其合庫金、第一金、華南金就是專門放款的大型企業以及房貸為主，另外永豐金則是放款資產品質穩健之外，還有證券交易收益，這導致漲幅不如其他銀行股。整體來說，如果是2022年要找強過金融指數的股票，永豐金多一個證券收益的衰退，成為拖油瓶，如果選擇永豐金來定期定額，反而不買貴。
▲2023年十大金融股績效回顧
接著再看到2023年，加權指數驚驚漲，尤其AI帶動上半年，而半導體又在下半年接續漲勢，因此全年上漲24.52%，金融指數則上漲13.51%。這驗證前面理論，大盤跟著總經走，而金融股漲跌又受到大盤影響，一樣用金融指數作為基準，繼續觀察2023年走勢。
以落後給上市金融指數來看，華南金是唯一下跌者、跌幅2.23%，合庫金則市漲0.77%、第一金1.32%、玉山金5.41%、國泰金12.13%、富邦金13.14%。富邦金、國泰金漲幅超過1成，雖然債券上漲是一個利多，但接下來上漲空間恐怕有限。再限縮到合庫金、第一金、玉山金，合庫金是最牛皮的，因為主力是房貸，而玉山金也很難說，主要受到景氣不明影響，因此最穩健又漲不多的，目前來看是第一金。
再來是超越上市金融指數，毫無意外都是升息受惠股，永豐金16.12%、元大金22.58%、中信金26.02%、兆豐金27.84%，永豐金、元大金因為成交量而復甦，中信金則是銀行穩健再加上壽險回血，至於兆豐金則是海內外銀行放款大幅度成長，整體來看，都已經提前反應出2024年利多了。
至於接下來怎麼發展，除非升息持續下去，帶動銀行股往上走，不然升息停止後，獲利就會回到持平，雖然不至於衰退，但營運成長動能就消失。
如果綜合考量的話，永豐金漲幅最少，而且集團擁有升息、降息均受惠的特性，升息有銀行部門可以賺錢，降息則有利證券手續費貢獻，加上漲幅沒有其他三家多，整體考量之後，由永豐金出線。
▲2024年最可能上漲的金融股出爐？
最後整理一下我的看法，根據2022年、2023年目前的表現來看，再考量2024年停止升息、甚至有機會出現降息，個人第一首選是永豐金，這算是進可攻、退可守標的，反正升降息都不怕。
至於第二順位則為第一金，原因很簡單，這是官股獲利前段班的公司，再加上漲幅比較少，假使2024年維持高利率，第一金有房貸放款就能持續受惠，但遇到降息被殺的時候，因為漲幅沒有這麼誇張，或許下跌幅度也比較小一些。
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