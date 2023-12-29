【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數233.51點，跌0.40點；總計330家漲、337家跌、106家持平；委買10504566張、委賣6183974張；總成交值390.21億元。

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