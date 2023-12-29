【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17895.40點，跌14.97點；總計351家漲、531家跌、154家持平；委買35861623張、委賣21988378張；總成交值1590.72億元。

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