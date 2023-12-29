【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲大型房地產集團Signa在周四指出，集團旗下兩個重要房地產公司即將申請破產。此為奧地利富豪Rene Benko的房地產帝國出現重大的解體過程。
Signa控股旗下的Signa Prime Selection，周四對維也納地方法院申請破產。另一家公司Signa Development Selection將在周五申請破產。
Signa說，眾所周知，近幾個月外部因素對於房地產業務造成負面影響。
Signa控股旗下有1000多家公司，在德國、奧地利和瑞士有許多重要房地產開發計畫，以及百貨公司。該集團在上個月請破產，背負的債務約50億歐元。
據AKV債權人保護協會說，Prime Selection是Signa旗下最重要的房地產公司，擁有54處房地產，價值高達193億歐元，債務約45億歐元。該公司持有該建案包括維也納的柏悅酒店(Park Hyatt)、柏林的KaDeWe百貨公司，和漢堡的超高樓易北大樓(Elbtower)，但該樓已停止建設。
Signa Development在維也納、柏林和德國Wolfsburg市都有新建案正在建設中，根據Signa網站數據，該公司的資產負債表為46億歐元。
多年來，由於利率較低，德國和歐洲的房地產業發展蓬勃。但是由於高通膨造成利率急遽上升，銀行融資困難，資金和材料成本大幅上升，讓房地產業者陷入破產困境。
上周五公布的數據顯示，德國住宅房地產價格繼續下跌，第三季為年減10.2%，顯示德國房地產的情勢嚴峻。
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