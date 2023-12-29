【時報記者林資傑台北報導】集保結算所致力發展開放金融，積極推動「開放證券」業務，至2023年底，證券、期貨暨投信投顧三業別均完成上線，與3家第三方服務提供者（TSP）合作提供開放證券公開資料查詢的數位金融服務，共同成就金融市場更加開放、便利的服務生態系。
推動證券期貨業公開資料查詢的開放證券，是金管會「資本市場藍圖」的重要工作項目之一。金管會請集保結算所主導，邀集證交所、櫃買中心、期交所、財金公司及證券、投信投顧、期貨公會共同籌組「開放證券推動委員會」，推動開放證券公開資料查詢新服務。
開放證券公開資料查詢業務6月正式上線，首波由11家券商透過財金公司「開放API管理平台」，分享開放資訊給合作的三竹、精誠與嘉實3家TSP業者，期貨投信業接續投入，年底由元大投信及元大期貨率先上線，提供投資人更便利多元的資訊查詢服務。
集保結算所董事長林丙輝表示，集保長期致力推動創新金融服務，感謝主管機關及周邊單位、公會、財金公司、業者與TSP共同促進資本市場藍圖政策目標，發揮資訊平台服務綜效，使資本市場跨業合作強化數位金融資訊鏈結，打造業者、TSP及投資人多贏共好的服務場景。
展望後市，金管會8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」政策，將「繼續推動開放金融」列入具體推動措施，開放證券將從第一階段的公開資料查詢研議第二階段可行性。集保結算所將持續研析市場需求及服務場景，以利能與市場業者共同持續提升「普惠金融」服務價值。
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