【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國在2023年最後一個月的物價稍有降低，但幅度很小。不過，至少通膨有在降低，且符合韓國央行的預期。
韓國官方數據29日顯示，當地CPI（消費者物價指數）年增3.2%，略低於11月3.3%。倘若不包括能源以及鮮食的核心通膨，12月與去年同期相比降到2.8%，也比預期稍低一點。
韓國物價下滑是好事，但美國為了確定經濟能軟著陸，且又要抑制通膨上漲，已預言當地利率會在高檔好一陣子，勢必影響韓國央行的決策方向。韓國在2024年初可能會面臨一些通膨上行的風險。例如，在半導體與汽車帶動下，出口成長預估將加快，還有政府計畫在上半年就要花費75%的預算等。
由數百家大韓企所組成的FKI（韓國全國經濟人聯合會）統計，約48%受訪者打算在未來一年多去消費，反觀在2022年相同的問券上只有44%，表示有愈來愈多韓國人願意花錢。
韓國央行指出，已連續4個月下滑的消費者信心，12月終於改善並止跌。不過，央行預估，恐怕要到2024年底左右，當地通膨才會緩減至2%。同時，也會保持貨幣緊縮政策，直到通膨降到目標區。
彭博社認為，韓國實施貨幣緊縮政策，對需求帶來的後續抑制影響將要出現，故當地通膨可望再往下走。若依此推估，韓國央行應該在2024年第3季開始就會降息，明年一整年應會調降50個基本點。
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