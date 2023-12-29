台股截至昨（28）日全年暴漲3700點，今年漲幅逾26%。「台灣先生」、寬量國際策略長谷月涵認為台股可躋身美股八雄之列。財信傳媒董事長謝金河表示，今年AI的應用帶給台灣空前機會，聯發科最新晶片可以支援各項生成AI，若聯發科可以超越高通，不僅第二座護國神山可能出現，連同廣達、台達電、華碩也受惠AI PC，可望成為護國神山群。

謝金河在臉書發文指出，今年美國股市大漲，中國深滬港股市大跌，成了強烈對照組，這當中，費城半導體指數，Nasdaq100及道瓊工業指數都創下歷史新高價，半導體及科技七雄是拉升美國股市的最大功臣。今年標準普爾500指數上揚26%，科技七雄貢獻77%漲幅。

台股今年大漲逾26%，遠遠超過羅素2000的13%，谷月涵認為台灣在全球半導體地位難以撼動，其中有4個重大轉折，一是台積電打敗三星、Intel，吃下蘋果訂單；二是美中脫鉤，台灣發揮關鍵作用；三是疫情帶來數位轉型需求；四是AI帶來的新時代。

谷月涵坦言，這四項因素帶動台股和科技七雄並肩而行，台股可以視為科技第八雄。

謝金河提到，台股總市值只有蘋果一半，比微軟、Google都小，這也是台股的有力憑藉。到目前為止，美國科技七雄市值已經達12兆美元，同樣把中國的騰訊、拼多多、阿里、美團、網易、京東、百度、小米加在一起，居然抵不到一家輝達的市值，這也可以看出美中科技實力的落差。

謝金河說，當年台積電超越三星、InTel，市值扶搖直上，成為台灣的護國神山。今年AI的應用，邊緣運算會帶給台灣空前機會。

他認為，聯發科法說會預告天璣9300可以支援各項生成AI，這是聯發科千載難逢挑戰高通的契機。如果聯發科可以超越高通，台灣第二座護國神山可能出現，假使廣達、台達電、華碩等也跟著從AI伺服器到AI PC水漲船高，台灣的護國群山效應會更顯著。

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