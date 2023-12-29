【時報-台北電】因最大消費國中國，需求堅挺，以及供應收緊的預期，加上由於市場預期美國聯邦儲備理事會(FED)將從明年3月起降息，影響美元指數下跌，美元疲軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上漲。

周五(12/29)截至台北時間10:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.2%，報每公噸8,641.5美元，盤中最高一度漲觸每公噸8,647.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)