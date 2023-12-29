【時報-台北電】綜合陸媒報導，2024年元旦將至，長三角鐵路今啟動連假運輸、為期5天，預計發送旅客1250萬人次。民航局估計，假期間全國航班量將達4.9萬班，年增約86%。

上證報訊，鐵路元旦運輸到2024年1月2日結束，中國鐵路上海局集團有限公司指出，長三角鐵路以服務旅遊、探親、通勤等剛需客流為主，預期12月30日(本周六)會是客流最高峰，單日發送旅客估300萬人次。

央視援引民航局消息，連假期間日均航班約1.63萬班，旅客以旅遊為主，預期元旦當天航班量衝上1.66萬班，假期間單日最高。

民航局訂票系統顯示，明起至2024年1月1日，旅客量將達到495萬人次，年增翻倍達112%。(編輯：廖小蕎)

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