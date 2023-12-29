【時報記者林資傑台北報導】財金公司配合行政院「資安即國安」與金管會「金融資安行動方案2.0」政策，由董事長林國良與國立政治大學校長李蔡彥簽署產學合作意向書，盼透過結合產業及學界力量，增進學子實務知能、培育台灣金融資安跨領域人才，強化金融資安韌性與量能。

財金公司指出，政大資安科技研究中心與資安碩士學位學程已於112學年正式成立，未來將與財金公司共同開設金融資安相關實務應用課程，由政大師資團隊結合財金公司及金融產業實務業師共同授課。

財金公司表示，課程將針對金融科技、資訊安全及產業應用，規畫金融資安專題、研習營、培訓活動、產業實習等兼具學術與實務學程，並提供獎學金以鼓勵學子深入金融資安研究，將資安意識廣泛深植於學子心中，提升年輕世代對金融資安議題的重視。

林國良指出，人才培育是企業永續發展所應承擔並善盡的企業社會責任，財金公司2017年底受金管會委託營運「金融資安資訊分享與分析中心」（F-ISAC），協同銀行、保險、證券期貨、投信投顧等各業別金融機構，共同建構金融資安聯防體系。

林國良表示，隨著萬物智慧聯網時代來臨，資安已不僅是金融業者單打獨鬥面對議題，亦是全體國民關注重要課題。期望透過本次產學合作計畫，將業界金融資安的應用與實務經驗傳承給校園學子，以培育優秀的資安即戰力，達成資訊共享與促進產業發展目標。

李蔡彥則指出，政大長久以來致力於人才培育，建立學校與產業間的合作交流。此次與財金公司簽署產學合作意向書，不僅是雙方合作里程碑，更代表對台灣下一代金融科技與資訊安全跨領域人才培育的重要性。

李蔡彥表示，期盼藉此建立與活絡金融資安領域研究，共同強化台灣資安韌性。感謝財金公司為政大學子提供專業領域知識應用、經驗分享及職業探索機會，為金融資安領域人才育成貢獻良多，期勉學生向業界汲取知識，強化自身技術與實務能力，提升就業競爭力。

財經公司表示，此次與政大共同簽署產學合作意向書，不僅促進產業與學界間的深入鏈結，完善人才培育、與產業接軌，達成學用合一的目標，期待未來雙方能有更多元合作、相輔相成共同發展，創造產業及學界多贏局面。