【時報-台北電】2023年台股封關日，電子攻勢歇，觀光股挾政策補貼旅遊利多以及年節行情，全員動起來。上市股中，夏都(2722)最勇健，衝漲逾6%一枝獨秀；雲品(2748)、寒舍(2739)、鳳凰(5706)大漲3%；王品(2727)、新天地(8940)、華園(2702)漲幅超過2%，個股全面走高。類股漲幅近2%，成為領頭羊。
上櫃觀光股同樣火力全開，富野(2736)、亞都(5703)手牽手大漲逾7%，老爺知(5704)、御頂(3522)、燦星旅(2719)、山富(2743)秀出半根漲停板，五福(2745)、漢來美食(1268)等高達8檔攻高2%。跨年到農曆春節吃樂玩樂商機龐大，帶動逾大半個股表現強於大盤。
交通部觀光署28日宣布，2024年銀髮族及無障礙團體旅遊補助新制開跑，其中，明年銀髮族團體旅遊補助將延續過往機制，辦理6人以上國內團體旅遊，銀髮族旅客達全團2分之1，每團最高1.5萬元。政策利多，加上新年、春節與寒假消費旺季來臨，餐飲、觀光商機爆發。
由於電子股已漲多，即使基本面再漂亮追高風險增加，不如轉往休息已久又有年節題材的觀光族群，今日資金轉台一舉湧入觀光股，個股幾乎人人有獎全面走高，夏都猛衝7%，突破整理區間創一個月來新高價，同為飯店股的雲品、寒舍分居上市漲幅排行2、3名。上櫃股富野在台東、花蓮、高雄、武陵等多地布局，深耕台灣在地旅遊，觀光署補助消息一出，股價直拉漲停板，雖然未鎖住漲停仍高達8%，漲勢強強滾。（編輯：張嘉倚）
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