台股29日為2023年最後一個交易日，早盤小幅開低，盤中暫報17,887點，下跌22點，權王台積電（2330）股價下跌3元，來到590元，強勢個股包括尼得科超眾（6230）、嘉基（6715）大漲逾8％、廣達（2382）、緯創（3231）等AI概念股同步上漲。
關注美股表現，終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲53.58點，或0.14％，收在37,710點；標普500指數上漲1.77點，或0.03％，收在4,783.35點；Nasdaq指數下跌4.040點，或0.02％，收在15,095.1點；費半指數下跌5.91點，或0.14％，收在4,208.68點。
美股強勢整理，四大指數收盤漲跌互見。雖然美國勞工部公布初領失業金人數小幅上升至21.8萬人，且美國房地產經紀商協會，發布成屋簽約銷售指數大致持平歷史低位，顯示經濟溫和降溫。此外，更多航運公司準備重啟紅海運輸，不確定性持續下降，也帶動國際油價加速回落。
然而，美國財政部拍賣400億美元7年期公債，需求不如預期，推升各年期美債殖利率反彈，加上鄰近年末新年假期、市場交易清淡，壓抑美股四大指數狹幅整理，道瓊指數小幅上漲，收盤再創歷史新高。
統一投顧表示，美國12月消費者信心指數上升至110.7，遠超市場預期，顯示對未來經濟活絡仍樂觀，且11月核心PCE物價指數降至2021年4月以來最低，顯示通膨仍溫和下降，美國十年期公債殖利率持續下跌至3.9％以下，有利風險性資產持續反彈。
而台灣11月景氣燈號再次回升至黃藍燈，景氣持續好轉，加上新台幣強勁升值，資金行情可望延續。近期台股續創2023年新高，總統大選前，強勢格局不變，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通、航太衛星、重電、營建等族群。
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