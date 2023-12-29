【時報記者王逸芯台北報導】美股漲跌互見，道瓊指數收漲53點、收盤續創歷史新高，S&P 500指數歷史新高也只差13點。今(29)日為2023年台股最後一個交易日，指數早盤以17893.63點開出，指數一度下跌20點，其後拉高翻紅，封關指數持續維持高檔震盪，台股挑戰萬八仍待時機攻堅。
權值股部分，台積電(2330)震盪開出，股價遊走在平盤附近，聯發科(2454)、聯電(2303)股價小跌。大型股聚焦PC相關，宏碁(2353)早盤後向上拉抬、漲幅約1.5%，仁寶(2324)、廣達(2382)開高走高。
AI PC正夯，英特爾攻沉浸式散熱，尼得科超眾(6230)亮燈漲停，廣運(6125)一度大漲7.5%，奇鋐(3017)漲幅逾4%，雙鴻(3324)走升約1%。
國旅補助新制元旦開跑，每人1天最高1500元，政策題材助攻下，觀光股今往上拉抬，飯店族群富野(2736)觸漲停，夏都(2722)大漲逾7%，老爺知(5704)走揚5.5%，寒舍(2739)、雲品(2748)漲幅也在3%~4%。旅行社概念股山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)等全數走揚。
分析師表示，2023年封關倒數，台股量縮價揚，維持強勢上漲格局，指數再創2023年新高，且各期均線呈現多頭排列，量能配合得宜，中多持續；在資金行情延續下，選前台股偏多格局不變。短期來說，美國12月消費者信心指數上升至110.7，遠超市場預期，顯示對未來經濟活絡仍樂觀，且11月核心PCE物價指數降至2021年4月以來最低，顯示通膨仍溫和下降，美國10年期公債殖利率持續下跌至3.9%以下，有利風險性資產持續反彈。而台灣11月景氣燈號再次回升至黃藍燈，景氣持續好轉，加上台幣強勁升值，資金行情可望延續。
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