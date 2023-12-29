【時報記者林資傑台北報導】彰銀(2801)力挺前瞻基礎建設，支持民營企業投入國家公共工程建設，統籌主辦皇昌營造(2543)9年期30億元聯合授信案，28日舉行簽約儀式，由彰銀董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團，與皇昌營造董事長江程金完成簽約。

此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦銀行，在合庫、上海商銀、農業金庫、輸銀、華銀及高雄銀等7家金融機構的踴躍參與下，不僅順利籌組完成且超額認購，充分顯示銀行團對皇昌營造集團的營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

此次聯貸案資金為皇昌營造為承攬「環狀線北環段Y20（不含）～Y23（含）土建及水電環控區段標工程」所需，用以支應環狀線北環段CF680B區段標工程沿線設置3座地下車站（Y21～Y23站）、3段潛盾隧道及1段中央避車線，預計2031年完工。

成立於1981年的皇昌營造，為國內歷史悠久的專業公共工程營造廠商，積極參與政府推動的基礎建設項目，累積豐富工程實績，施工技術逐步提升。公司擁有重機部門，施工機具及設備齊全，對工程品質及進度均能有效掌控，專業技術能力備受業界肯定。

皇昌2023年前三季合併營收78.51億元、年增29.44％，歸屬母公司稅後淨利2.73億元、年增達39.17％，雙創同期新高，每股盈餘1.15元。前11月自結合併營收100.94億元、年增達32.29％，已超越2022年全年84.48億元、提前改寫年度新高。

彰銀表示，將繼續協助營造業資本動能發揮更大效益，齊力推動前瞻基礎建設，為國內經濟與建設發展貢獻心力。

同時，彰銀將攜手皇昌營造推動企業社會責任及落實永續發展，於此聯貸案加入承攬再生能源、社會住宅及公共住宅等相關工程占比的ESG連結指標評估條件，給予相應的利費率減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。