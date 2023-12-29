【時報記者莊丙農台北報導】華新(1605)今天開出明年1月不銹鋼產品盤價，由於國際鎳價穩定盤整，購料備庫意願逐漸增加，調漲部分產品價格，也是連跌2個月後首次調漲。其中，300系每公噸調漲2000元，200系與400系維持平盤。

華新指出，美聯邦公開市場委員會於12月會議決議暫緩升息，有助市場復甦腳步。而12月國際鎳價穩定盤整，市場長期去庫調節已告一段落，購料備庫意願逐漸增加。為適度反映主要原料廢不銹鋼成本，並考量客戶接單能力，2024年1月盤元牌價300系每公噸調漲2000元，其餘維持平盤。

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