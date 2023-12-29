【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●Alphabet收跌0.1%，報140.23美元。Alphabet旗下谷歌公司與控告其侵犯隱私的消費者就50億美元和解案達成初步協議。該和解協議仍有待於美國法院批准。法院排定於明年2月5日開庭審理這項和解協議，因此谷歌與原告最快要到明年2月24日才能簽署最終協議。這起2020年提起的集體訴訟案指控谷歌自2016年起透過搜尋引擎Chrome追蹤用戶瀏覽資料，是侵犯消費者隱私的行為，並要求谷歌賠償原告每人至少5000美元。

●蘋果周四小漲0.22%，收在193.58美元。美國上訴法院周三裁定暫停執行美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果旗艦智慧錶祭出的進口禁令。

●特斯拉重挫3.16%，收在253.18美元。中國小米發布其首款電動車SU7和名為V8s轉速達27200rpm的「超級電機」（電動車引擎）。集團創辦人與董事長雷軍表示小米車的目標就是趕超保時捷和特斯拉。

●CytoSorbents崩跌33.4%，收在1.08美元。該公司用於減少手術出血的設備未能達到研究的主要目標。