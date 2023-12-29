【時報-台北電】台經院公布，112年11月整體製造業景氣信號值由10月之11.40分，減少0.69分至11月之10.71分，燈號連5月維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院表示，美國、歐元區、中國及日本等地區製造業採購經理人指數仍落在收縮區，顯示全球製造業復甦動能依然不足。國內製造業方面，受到基期偏低、年底節慶帶動資通及視聽產品需求熱絡，外銷訂單及出口年增率由負轉正，推升需求面指標表現，然進口因半導體設備購置減少及國際農工原料價格走跌，進口年減幅度擴大，加上製造業生產仍呈衰退，影響原物料投入、售價面等指標表現。

整體來看，高利率環境持續影響廠商投入意願，加上地緣政治風險升高，全球主要經濟體製造業表現續呈現疲軟格局，雖然適逢年底節慶推升資通與視聽產品部分買氣，加上2022年同月中國因疫情封控管制，造成比較基期偏低，外銷訂單及出口年增率皆出現由負轉正，推升需求面指標，但資通產品以外的商品買氣仍然低迷，致進口年增率反而出現由正轉負，加上製造業生產指標仍呈現衰退，其中用於生產財生產指標年減幅微幅擴大，至今尚未轉正，顯示製造業供應鏈去化庫存動能仍不足。

展望未來，美歐國家通膨壓力持續緩解，然12月歐美央行紛紛在年末政策會議表示維持利率不變，而中國規模以上工業增加值及社會消費品零售年增率表現較上月數值轉佳，惟房地產指標仍然疲軟，影響投資表現，因此中國人行於12月淨投放中期借貸便利(MLF)人民幣8,000億元，並表示各週期的貸款最優惠利率將維持不變，顯示高利率的經營環境仍將持續，此是否會制約景氣復甦力道，加上近來紅海局勢緊張，影響歐亞航班及貿易，包括運價飆漲、船期延長、交貨日期拖延等勢必增加全球供應鏈壓力，可能延長全球製造業復甦的時程，衝擊國內製造業未來表現，因此，針對相關變因仍需密切觀察後續發展。（編輯：沈培華）