台股2023年迭創新高，在AI浪潮下從萬四爬到萬七，即將衝破萬八，存股族面對指數來回震盪，總是心不安抱不緊，對於長期投資，價值投資達人股海老牛建議，眼光要放遠，一定要布局成長股，只要押對2、3檔，就能放大獲利，連睡覺都能幫你賺錢！推薦3檔低波成長股，資通、矽格、關貿股利連5年成長，也連13年、21年、25年配息，殖利率上看6%。
股海老牛在YouTube影片表示，2023年台股準備封關，指數上漲超過25%，投資人荷包滿滿，平均賺近89萬元，你還滿意嗎？在AI題材帶動、庫存調整結束，升息循環尾聲，台股寫下多項里程碑。
還得感謝韭菜外資的幫忙，從2020~2022年一直賣超台股，2023年回頭買超2千億元。從加權報酬指數來看，把指數越推越High寫下新高，代表將股利再投資，報酬率也刷新高，符合老牛跟大家分享的「抱緊處理」投資心法。
老牛所秉持的投資原則非常簡單，「獲利成長→股利增加→股價上漲！」這就是為何要投資成長股的原因，成長股著重在未來趨勢前景，具備成長潛力，當公司盈餘翻倍提升時，股價也會有較大的上漲空間，通常市場給予成長股的本益比較高。
對於長期投資來說，建議眼光要放遠，一定要布局成長股，只要押對2、3檔優秀的標的，就能夠放大投資部位的獲利空間，提升投資報酬率。那有沒有低波動的成長股呢？老牛從私藏股中挖出3檔給大家參考，都具備同一個標準：「配發股利連續5年成長」，其中1檔還是官股。
1、資通（2471）：
「資訊暢通、通往成功」的資通電腦，為台灣資訊系統整合商，主攻系統整合、應用軟體及軟體產品等。獲利連6年成長，近5年平均賺2.1元，連13年配息，合計18.68元。今年股利2.83元，近5年平均1.84元，殖利率平均6.8%。
2023年前3季營收5.8億元，每股賺2.8 元， 已達2022年的92%，代表第4季只要穩穩賺，獲利就可超車2022年，2024年股利應會超過3元。
2、矽格（6257）：
台灣中型規模的IC封測廠，屬於專業委外代工廠，主攻半導體封裝與測試。封測廠屬於半導體中游，主要客戶為聯發科，智慧型手機營收占比最大，其次是AI、HPC、車用等。獲利連7年成長，近5年平均賺4.22元，連21年配息，合計42.68元。今年股利4.2元，近5年平均2.3元，殖利率平均6.5%。
很可惜的，2023年前3季營收114.7億 元，每股賺3.23元， 不到2022年的 一半，第4季又是淡季，恐打破獲利連續成長紀錄。
3、關貿（6183）：
關貿是官股，大股東財政部持股36%。電子資料交換服務是最穩定的收入來源，提供企業間資訊整合、交換等服務。另一個主要營收是政府標案，例如「口罩實名制」、「簡訊實聯制」、「疫苗預約平台」、「五倍券」等。
關貿獲利連8年成長，近5年平均賺2.4元，連25年配息，合計27.71元。今年股利2.5元，近5年平均2元。由於有官股光環，股價抗跌，殖利率平均才4%。2023年前3季營收16億元，每股賺2.53元， 已達2022年的82%，第4季穩穩賺，就可超車去年，2024年股利應會創紀錄。
※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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