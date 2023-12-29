今(29)日是「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」(下稱房貸補貼)最後申請日，申請時間將於下午5時截止，內政部國土管理署(下稱國土署)呼籲，目前申請戶數超過75萬戶，核定戶數約47萬戶，符合資格的民眾請把握最後申請機會，盡快上網提出申請，只要填寫基本資料，免付任何證明文件就可以送出申請，審核過就能得到一次撥付3萬元補助。
房貸補貼申請人須為自用住宅貸款的借款人，借款人與配偶、未成年子女須符合下列資格：
1.合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。
2.合計持有房屋1戶以內。
3.原始核貸金額，位於台北市住宅為新台幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣(市)住宅為新台幣700萬元以內。
4.110年各類所得總額合計於新台幣120萬元以內。
5.上述資格認定基準日為112年2月28日。
國土署表示，為了維護貸款戶權益，已申請各金融機構持續透過電話、簡訊、電子郵件或貸款繳費收據等方式周知貸款戶專案資訊，盼以此宣傳方式讓更多房貸族受惠；此外，民眾若收到金融機構通知，可至申請網站填寫基本資料，免附任何證明文件，即可送出申請，經審核通過後將一次撥付3萬元支持金。
國土管理署統計，本專案自今年6月1日開放受理，截至12月中累計超過75.7萬戶申請案，並核定約47.6萬戶，且金融機構將支持金直接匯入借款人約定繳納貸款本息帳戶中，達目標戶數近9成。民眾如對申請支持專案有疑問，歡迎於週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢服務人員。
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