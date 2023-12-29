【時報記者任珮云台北報導】邁向2050淨零碳排目標，把握2023年歲末，台新金（2887）積極推進永續作為，繼舉辦全臺首個碳中和聖誕祭，參與台灣碳權交易所首批碳權購買，今(29)日再宣布自有的「建北大樓」已於12月中通過英國標準協會(BSI)認證完成碳中和，成為取得碳中和及綠建築雙認證的自有大樓，未來將推動更多營運據點取得碳中和認證，加速實踐淨零。

台新金控致力成為投融資客戶於永續推動上的典範，法金單位中心所在的建北大樓，自2020便主動汰換耗能空調設備，取得綠建築標章，進而持續進行內部省電大作戰，控制空調供應時間，加上再生能源憑證及碳權購買，積極於2023年12月完成碳中和認證，成為集碳中和與綠建築於一身的自有大樓，領先推進減碳進程。

台新金控總經理林維俊表示，為接軌國內外2050淨零碳排目標，台新自2016年起推動ISO 14064-1溫室氣體盤查，逐步擴大範圍，至2020年起涵蓋全金控(含各子公司)。本次建北大樓碳中和即選定與淨零碳排最相關的「直接和間接溫室氣體排放量」進行碳中和，透過節電措施、再生能源憑證使用及購買台灣風力發電產生的黃金標準碳權，於12月經英國標準協會(BSI)查證後取得碳中和認證。

台新金控於2022年7月通過科學基礎減量目標(SBT)，依循符合1.5℃的減量路徑，每年減少約4.2%溫室氣體排放量。2023年12月台新金控更是連續6年入選DJSI永續指數-「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜，列名銀行產業別的世界及臺灣雙料冠軍，減碳決心及表現深獲外界肯定。

林維俊指出，2023年台新金控積極響應政府2050淨零目標，參與台灣碳權交易所的首批碳權購買，未來將持續進行碳中和據點認證，逐年利用再生能源電力及碳權，努力達成設定的淨零目標。