【時報-台北電】2023年最後一個交易日，中國人民銀行展開7天期逆回購操作，規模降至1950億元(人民幣，下同)，中標利率持平；連8日維持淨投放。
今日有400億元逆回購到期，公開市場實現淨投放1550億元，本周累計淨投放約1.26兆，創2個月來單周最大量。
昨日逆回購操作量3740億元，今明顯量縮、減少1790億元。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】2023年最後一個交易日，中國人民銀行展開7天期逆回購操作，規模降至1950億元(人民幣，下同)，中標利率持平；連8日維持淨投放。
今日有400億元逆回購到期，公開市場實現淨投放1550億元，本周累計淨投放約1.26兆，創2個月來單周最大量。
昨日逆回購操作量3740億元，今明顯量縮、減少1790億元。(編輯：廖小蕎)
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