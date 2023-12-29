【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國勞工部公布，上周（截至12月23日）初次請領失業給付人數周增1.2萬人，為21.8萬人，超出市場預期的21萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.2萬人，周減250人。截至12月16日止當周，續領失業金人數周增1.4萬人，為187.5萬人，符合市場預期。

●拜登政府周四宣布，暫停向歐盟鋼鋁材課徵進口關稅的措施延長兩年，至2025年12月31日，以便有更多時間與歐盟商討如何解決關鋼鋁材供應過剩與低碳生產等議題。

●美國11月商品貿易赤字由10月的898億美元擴大到903億美元，超出市場預期的逆差889億美元。11月進口下滑2.1%，出口減少3.6%。

●美國11月成屋簽約待過戶銷售指數持平，不及市場預期的上揚0.9%。

●房地美公布，本周美國30年期定息抵押貸款平均利率為6.61%，低於上周的6.67%，並創下7個月以來新低。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存大減711.4萬桶，遠超出市場預期的減少288.025萬桶，並創下8月以來最大單周跌幅。不過，位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣原油庫存增加150.8萬桶，創下8月以來新高。上周美國汽油庫存減少66.9萬桶，市場預期為增加6.525萬桶。餾分油庫存增加74.1萬桶，超出市場預期的增加3.475萬桶。

●受美元與美國債息反彈影響，周四金價回落。美元指數尾盤漲0.3%，至101.3，盤中一度跌0.37%，至100.617，再創5個月新低。美國10年期公債殖利率一度上漲7.3個基點，報3.861%，對利率更敏感的2年期債息上漲5.1個基點，報4.293%。紐約2月期金收跌9.6美元或0.46%，報每盎司2083.5美元。現貨金收跌0.59%，報每盎司2065.49美元。今年來金價上漲14%，3年來年線可望首度收紅。

●紅海危機持續緩解，使市場對於原油供應可能受阻的擔憂降溫，周四原油價格續跌，紐約期油大跌2.34美元或3.16%，報每桶71.77美元。倫敦3月布蘭特期油跌2.39美元或3%，報每桶77.15美元。到期結算的2月期油收跌1.95%，報每桶78.39美元。在美國發起護航行動後，最新消息指出全球最大航運公司馬士基（Maersk）旗下幾乎所有商船都將重返紅海與蘇伊士運河航線。法國達飛海運26日宣布重返紅海，並將逐步增加通過蘇伊士運河的船隻數量。德國貨櫃運輸巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）周三表示公司認為通過蘇伊士運河仍然很危險，因此將繼續暫停紅海航線，但也表示將在周五再評估狀況。