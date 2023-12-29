【時報-台北電】晶片大廠輝達（Nvidia）正式推出降規版RTX 4090 D 系列，以繞過限制供應中國市場，利多激勵股價續強，也拉抬台股供應鏈AI一軍的廣達(2382)、緯創(3231)買盤回籠，股價開高走高，兩個個股為今日台股2023年封關日人氣前十名個股，也支撐台股早盤僅小跌，盤中翻紅更一度上攻新高。

為因應美國政府祭出的出口限制，輝達（Nvidia）於28日晚間在其官網上公布為中國市場量身打造的顯卡GeForce RTX 4090 D，用以取代遭到禁銷的RTX 4090。輝達周四股價漲1.05美元至495.22美元，漲幅約0.2%，股價在歷史高檔500美元附近。

輝達希望通過RTX 4090 D的發布，能夠保持RTX 40系列產品線在中國市場的完整性，滿足中國的玩家對於高性能遊戲顯示卡的需求。

輝達、英特爾和超微的AI爭霸戰明年將愈演愈烈！知名分析師郭明錤表示，緯創為輝達（Nvidia）明年CoWoS AI晶片基板的最大供應商，占比高達85%，同時也是超微（AMD）與英特爾AI晶片模組與基板的獨家供應商，處於優勢供應地位。緯創今早帶量強攻，續攻本波反彈新高99.4元，創下逾一個月以來新高。目前漲2.5元至98.4元。

AI伺服器明年需求看旺，輝達供應鏈、AI伺服器ODM廠廣達、緯創本周以來股價續彈，且成交量同步增溫，今早隨著輝達顯卡利多而上，均再躋身前十大成交股。廣達目前漲7.5元至224.5元，今早最攻衝226.5元，創逾2個月來新高。

此外，微軟日前宣布明年推Windows 12強化AI功能，英特爾也發表內建NPU的AI PC處理器，宣告AI應用正式走入邊緣運算，可望為NB、PC帶來換機潮，電子五哥宏碁(2353)、仁寶(2324)近期股價整理，今日再上攻並引領AI概念股熱度。（編輯：沈培華）