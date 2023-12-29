首檔以月月配息為號召的00929旋風式崛起，不僅半年基金規模就逾千億，且受益人數破50萬人大關，但存股族關心的是，邁入2024年後，還能給出穩定高月配的好康嗎？

分析師以聯發科、群光等前2大成分股來看，聯發科將在1/4除息24.6元，不僅填息機率高，2024還能豪賺5.5個股本，群光則有賺1股本的實力；成分股之一的京元電，則受惠COWOS產能大增，EPS可成長至6.2元，殖利率逾5%，由於ETF淨值提升多靠股價推升，只要成分股展望佳，本益比就有向上空間。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，今年台灣金融界與投資界最大驚奇，就是ETF市場規模的大爆發。到12月15日為止，台股ETF市場規模已達1兆4272億元，今年淨增5611億元規模。而引爆今年ETF熱潮的最大功臣，則是首檔以月月配息為號召的00929（復華台灣科技優息）。

這檔以月月配、投資純科技股的ETF，受益人數從開始的不到2萬人暴增到12/22超過50萬人，不只受益人數逼近台灣首檔 ETF的0050（元大台灣50），績效在今年科技股領漲的情況下，更是完勝老大哥0056（元大台灣高股息）及00878（國泰永續高股息）。

觀察00929的選股邏輯，是上市櫃市值大於50億元的前200大、連續3年ROE>0、波動度低、股息變異性小及長短期本益比乖離低的公司，選擇其中40檔、每檔投資上限為ETF額度的10%，每年6月底調整一次成分股，

目前00929的前10大成分股，依序為聯發科、群光、大聯大、力成、新普、京元電、健鼎、聯詠、華通、啟碁。

阮蕙慈說明，00929是科技股ETF，平均布局電子各產業的龍頭廠商，殖利率多在5%以上，上市半年來績效打敗不少同類型ETF，月月配的特色引發其他投信跟進發行，市場也傳出所謂高股息之亂。

不過，看壞者認為今年高股息ETF就是靠投資人大買推高股價，明年就沒有這麼好康了；看好的則認為，這類型ETF穩定收息又成長，明年還是可以持續穩定配息。

對於投資人看法兩極，阮蕙慈指出，ETF淨值提升大部分都還是靠股價推升，關鍵在於持有的成分股明年還會不會漲。

以00929的核心持股來看，聯發科是第1大成分股，天璣9300晶片導入生成式AI後，也與nVidia合作開發PC處理器，進軍邊緣AI領域，明年EPS上看55.2元，即將在1月4日現金除息24.6元，填息機會相當大。

第2大持股群光是全球PC周邊及NB相機模組領導廠商，過去5年平均殖利率達6.3%，明年各品牌廠陸續推出AI PC，有機會首次賺到1個股本。

京元電則是全球最大的CIS晶片測試廠，也是聯發科晶片及nVidia COWOS封裝的主要測試廠，受惠COWOS產能大增，明年EPS可大幅成長至6.2元，近5年平均殖利率為5.41%。

今年很多股票大漲是因為評價被提高，以前沒有成長性，但是今年產業落底加上有了AI，整體本益比被提高，明年度電子產業景氣向上，加上AI應用開始普及，有利於獲利成長，也讓她認為，原本穩定的股票，變成成長型股票，本益比還是有往上空間。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。