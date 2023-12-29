【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周四漲跌不一，道瓊再創歷史新高，標普也逼近歷史高點。在昨日勇猛上漲418點之後，恆指高開22點，隨後在窄幅區間波動。

周五香港恆生綜合指數早盤下跌49點或0.3%，為16994點。國企股(H股)跌0.1%。科技指數跌0.1%。

主要藍籌股高開，騰訊高開0.7%，美團高開2%。友邦保險則平開，港交所低開1%。

主要科技股漲跌不一，阿里巴巴跌0.2%，京東跌0.4%。

網易在反彈兩天之後，目前下跌0.6%。

繼昨日下跌0.5%，小米早盤再跌3.4%；小米昨日公布首款電動車「小米SU7」，創辦人雷軍除了公布小米汽車五大技術，更公布「小米SU7」外觀和性能細節。

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